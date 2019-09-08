بدر بن سلطان يناقش التقرير الختامي للجنة متابعة أعمال الحج

بدر بن سلطان يناقش التقرير الختامي للجنة متابعة أعمال الحج

2019/09/08
الساعة 3:31 مساءً
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المواطن - مكة المكرمة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا لمناقشة التقرير الختامي للجنة متابعة أعمال حج 1440هـــ.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجان الميدانية خلال حج العام الماضي والتي شملت الإسكان والخدمات والمرافق العامة والصحة والهلال الأحمر، حيث تم تنفيذ أكثر من 6299 جولة ميدانية لمتابعة العمل والوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة خلال موسم الحج في صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حيث مرّت مرحلة القدوم بسلاسة بفضل الله ثمّ بسهولة الاجراءات المطبقة من قبل كافة الجهات في كافة الصالات، أيضًا دور مبادرة طريق مكة في تسهيل عمليات استقبال ودخول الحجاج.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.


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