بدر بن سلطان يناقش خطط التحول الرقمي بمكة المكرمة

المواطن - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة” خالد الغملاس، ومسؤولي برنامج التعاملات الإلكترونية “يسّر”، ومركز المعلومات الوطني، وشركة العلم لأمن المعلومات، استعراض الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة منطقة مكة المكرمة بما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار، وخطوات تطبيق الحكومة الإلكترونية وصولًا لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية، إضافة لتطوير الأداء والرقابة.