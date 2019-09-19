برامج وأنشطة في مراكز ودور الإيواء بالرياض احتفالًا باليوم الوطني

المواطن - الرياض

تستعد الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لتنفيذ جملة من البرامج والأنشطة تزامناً مع اليوم الوطني 89 للمملكة.

وستشتمل هذه البرامج الموجهة للمستفيدين من خدماتها (مسنين ومسنات، وذوي الإعاقة من الجنسين، والأيتام والفتيات ودور الملاحظة ودور الحضانة) على احتفاليات مبسطة داخلية وخارجية بالمشاركة مع عدد من الفرق التطوعية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، تحكي تاريخ المملكة منذ التأسيس إلى وقتنا الحاضر، وتستعرض أبرز إنجازاته ومراحل نهضته الحديثة.

وتهدف هذه البرامج التي ستقام تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة بمنطقة الرياض وبحضور مسؤولي ومنسوبي الدور والمراكز إلى إضفاء أجواء من الفرح والبهجة للنزلاء، إضافة إلى تنمية حب الوطن في نفوسهم وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن الغالي.

يُذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وما يتبع له من دور ومراكز ولجان ومكاتب يحرص على إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة في كل مناسبة وعلى مدار العام لما لها من تأثير إيجابي على نفسيات المستفيدين منها من المشمولين برعاية الوزارة.