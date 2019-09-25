برانكو: الحصول على مستحقاتي أو اللجوء إلى فيفا

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب النادي الأهلي السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أنه يُريد الحصول على مستحقاته كاملة بعد إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وقال برانكو خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لم أستلم مستحقاتي المالية كاملة عند مغادرتي .. فقط مرتب شهر، وعقدي مع النادي الأهلي يلزمهم بدفع مرتبات عام كامل في حال إنهاء عقدي”.

وتابع المدرب الكرواتي تصريحاته قائلًا: “لدي طريقان لاستلام مستحقاتي إما التفاوض مع إدارة النادي الأهلي أو الاتجاه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ورفع قضية على النادي”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، تكفل بقيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أقال برانكو بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلف المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد بقيادة الراقي خلال الفترة المقبلة.