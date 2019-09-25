برانكو يبرئ حسين عبدالغني من تهمة إثارة الأزمات

المواطن - مروة نبيل

أُثنى مدرب النادي الأهلي السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني، نافيًا أن يكون تسبب في أي مشكلة خلال فترة تواجده مع الراقي.

وأقال مجلس إدارة النادي الأهلي، برانكو بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلفت المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد بقيادة الراقي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث برانكو عن أزمات قائد النادي الأهلي قائلًا: “أعرف حسين عبدالغني منذ 6 أعوام وسمعت قصصاً مختلفة عنه.. وعندما التقيت به اندهشت من المستوى العالي الذي يقدمه في التدريبات”.

وتابع المدير الفني الكرواتي تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “وكان حسين عبدالغني أول من يحضر إلى النادي وهو لاعب جاد جداً ولم يرتكب أي أخطاء”.

وواصل برانكو تصريحاته قائلًا: “حسين عبدالغني لم يتسبب في أي مشاكل في النادي .. تحدثت معه عن التعاقد مع لوكس ليما .. وقال لي أنا موجود عند الحاجة لي وكان مؤدباً جداً”.

وكان صالح المحمدي استبعد حسين عبدالغني مؤخرًا من تدريبات الأهلي الجماعية، بسبب عدم التزامه، بجانب كثرة الحديث مع زملائه خلال المران، الأمر الذي اعتبره المدرب عدم جدية منه، قبل أن يعود مؤخرًا.