برانكو يقترب من تدريب هذا الفريق بعد مغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي لن يُواجه أي مشكلة في تلقي عرض آخر لتدريب أحد الفرق خلال الفترة المقبلة بعد إقالته من تدريب النادي الأهلي.

وقالت تقارير إعلامية، إن إيفانكوفيتش مُرشح بقوة لتدريب منتخب إيران الأولمبي وذلك بعد إقالته من تدريب النادي الأهلي.

وكانت إدارة الأهلي قررت إقالة برانكو إيفانكوفيتش وذلك بسبب سوء النتائج وكان آخرها الخسارة بالأمس من نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يتواجد حاليًا في عقل إدارة الأهلي كل من السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد وبيراميدز المصري السابق ليُدرب أحدهما الراقي في الفترة المقبلة.

يُعد كريستيان جروس المدرب المفضل لـ الأهلي وجماهيره، وذلك بسبب قيادته الراقي في موسم 2015-2016 للفوز بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.