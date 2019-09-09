برانكو يمنح لاعبي #الأهلي راحة

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي راحة عن أداء التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يعاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، استعدادًا لمباراة الوحدة المقبلة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية ضد ضمك، يوم السبت الماضي، ونجح الراقي في الفوز بهدفين مقابل هدف، واطمأن برانكو على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل استئناف الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.