برانكو يمنح لاعبي الأهلي راحة

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي راحة عن أداء التدريبات الجماعية، لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يعاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، استعدادًا لمباراة الوحدة.

وانضم ثلاثي النادي الأهلي محمد العويس، محمد آل فتيل وعبدالفتاح عسيري إلى المنتخب السعودي الأول، فيما انضم الخماسي محمد الربيعي، عبدالباسط هندي، عبدالرحمن غريب، يوسف الحربي وعبدالله حسون لصفوف الأخضر الأولمبي.

وغادر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ألفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش إلى البوسنة للالتحاق بمنتخب بلادهم، فيما انضم عمر السومة إلى صفوف المنتخب السوري، وذلك في فترة أيام الفيفا الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.