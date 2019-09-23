برشلونة ضد فياريال .. لقاء النجاة من نيران غضب عشاق البارشا

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور نادي برشلونة الإسباني في إسبانيا وفي الوطن العربي مؤخرًا استياءه الشديد من أداء الفريق الأول لكرة القدم بـ البارشا تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، حيث طالب البعض منهم بإقالته قبل خوض مباراة برشلونة ضد فياريال.

وتُقام مباراة برشلونة ضد فياريال غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020، حيث ينطلق اللقاء على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وستكون مباراة برشلونة ضد فياريال، السبيل الوحيد لتخفيف حدة الضغوطات والانتقادات على لاعبي البارشا بعد الخسارة الأخيرة من نادي غرناطة في الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البارشا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط، وذلك قبل إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال.

ويأمل البارشا في أن يُحالفه الحظ لتحقيق فوز كبير في مباراة برشلونة ضد فياريال مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، مثل الفوز الكبير الذي حققه برشلونة على فالنسيا بخماسية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وفي حال تمكن نجوم البارشا من الفوز في مباراة برشلونة ضد فياريال، فسيصعد النادي الكتالوني إلى المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني بصورة مؤقتة خلف فريقي أتلتيك بلباو ونادي ريال مدريد.

وبعد إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال، سيستعد الفريق الكتالوني لمواجهة نادي خيتافي في الجولة السابعة من مباريات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، الموافق الـ28 من سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يقوم المدرب فالفيردي بتوزيع الأدوار الهجومية بين ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان واللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لتحقيق النتيجة المطلوبة أمام فريق الغواصات الصفراء.

وعاد عثمان ديمبيلي لقائمة البارشا استعدادًا لمباراة برشلونة ضد فياريال تمهيدًا لإشراكه في التشكيلة الأساسية غدًا.