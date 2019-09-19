برشلونة: قاتلنا لإعادة نيمار هذا الصيف
مؤكدًا أن دي ليخت فضّل عرض اليوفي

برشلونة: قاتلنا لإعادة نيمار هذا الصيف

2019/09/19
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني، أوسكار جراو أنهم قاتلوا من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وعلق جراو على فشل صفقة النجم البرازيلي قائلًا: “لقد التزمنا بإعادة نيمار بقوة هذا الصيف، وبذل النادي قصارى جهده وتقدم بعرضين، بوجود لاعبين وبدون أيضًا، لكن إدارة سان جيرمان رفضت بيع اللاعب”.

وأضاف خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلًا: “لن نتوقف عن العمل الجاد، نريد ضم أفضل اللاعبين للفريق الكتالوني بشكل مستمر”.

وعن فشل التعاقد مع ماتياس دي ليخت، علق جراو قائلًا: “لقد تقدمنا بعرض له، لكن اللاعب فضل الذهاب إلى يوفنتوس لأن الضرائب في إيطاليا أقل، وسيكون صافي راتبه أفضل”.

واختتم الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة تصريحاته قائلًا: “ليس من المُخطط أن نضم لاعبًا في يناير المقبل، على الرغم من أنه حين يحين الوقت، وحال كان هناك حاجة لذلك، سنقوم بدراسة الأمر على الفور”.


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