برشلونة يكشف موعد تحركه لضم نيمار

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، رفض الاستسلام حول عدم تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2019، حيث كشف البارشا عن الموعد الذي سيتحرك فيه لحسم صفقة اللاعب.

قالت شبكة ESPN الرياضية، إن نادي برشلونة سيتحرك بكل قوته في صيف 2020، من أجل حسم التعاقد مع نيمار وتقديم عرض قوي لإدارة باريس سان جيرمان.

ويُذكر أن باريس سان جيرمان كان أعلن في الأيام القليلة الماضية، عن عدم وجود اتفاق مع برشلونة لانتقال نيمار للنادي الكتالوني في صيف العام الجاري.

وذكرت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية أن نيمار أخبر أسرته بأنه سيبقى مع باريس سان جيرمان حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن تقارير صحافية، كانت قالت إن برشلونة أصبح قريبًا من ضم نيمار مقابل السماح لإيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي بالانضمام للنادي الباريسي في الميركاتو الصيفي.