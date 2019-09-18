برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ألبا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، جوردي ألبا.

ولعب جوردي ألبا كأساسي في مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بالأمس، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2020، ولكنه تعرض لمشكلة عضلية، وخرج قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وأشار نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ألبا خضع لفحوصات طبية اليوم، أكدت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، موضحًا أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وأوضحت تقارير صحافية أن فترة غياب ألبا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قد تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

ومن المتوقع أن يغيب ألبا عن مباراتي برشلونة أمام غرناطة وفياريال، قد تمتد إلى مواجهة خيتافي، على أن تكون عودته ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.