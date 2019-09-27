برشلونة يُبقي كارليس بيريز حتى 2022
خوفًا من رحيله

برشلونة يُبقي كارليس بيريز حتى 2022

2019/09/27
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد لاعبه الشاب كارليس بيريز حتى صيف عام 2022، خوفًا من رحيله.

وأشار موقع نادي برشلونة الإسباني الرسمي، إلى أن كارليس بيريز حضر إلى مقر البارشا اليوم، ووقع على تمديد عقده الحالي لمدة موسمين مقبلين، لينتهي في عام 2022.

وشهد توقيع كارليس بيريز حضور رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، وأوسكار جراو المدير التنفيذي وإريك أبيدال السكرتير الفني.

وشارك كارليس بيريز للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة ضد آيبار، خلال منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي.

ولعب كارليس بيريز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 5 مباريات هذا الموسم، ونجح في إحراز هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.


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