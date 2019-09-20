برشلونة يُوجّه هجومًا ناريًّا على نجم يوفنتوس

برشلونة يُوجّه هجومًا ناريًّا على نجم يوفنتوس

2019/09/20
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال أوسكار جراو المدير التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني: إن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت فضّل الانتقال من نادي أياكس أمستردام الهولندي إلى يوفنتوس الإيطالي حبًّا في المال.

وكان برشلونة تنافس بقوة مع يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطالي لضم دي ليخت، لكن المدافع الهولندي انتقل إلى صفوف اليوفي مع الحصول على راتب سنوي يتخطى الـ8 ملايين يورو و4 ملايين كحوافز خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال جراو: لقد تقدمنا بعرض إلى دي ليخت، لكنه فضّل الانتقال لليوفي حبًّا في المال ومن أجل الحصول على راتب أعلى طبقًا لقانون الضرائب الإيطالي.

وتحدث المدير التنفيذي لـ برشلونة قائلًا: البارشا بذل مجهودًا كبيرًا للتعاقد مع نيمار وقدمنا عرضين بشكل مختلف، ولكن يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي لم يكن يُرحب بالتعاقد مع اللاعب.


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