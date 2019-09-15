تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي ، تبدأ غداً الإثنين ولمدة ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية “سعودي أوفسك 2019” وذلك بفندق الريتز بمدينة الرياض .
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي إلى استعراض واقع كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وأفضل الممارسات والابتكارات للوقاية منها .
ويصاحب المؤتمر إقامة دورات تدريبية في مجالات متعددة ذات صلة بتحقيق أهدافه ، ومعرض يضم أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط.
برعاية وزير الداخلية.. بدء فعاليات مؤتمر السلامة من الحرائق النفطية غدًا
برعاية وزير الداخلية.. بدء فعاليات مؤتمر السلامة من الحرائق النفطية غدًا
2019/09/15الساعة 6:51 مساءً
- فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي ، تبدأ غداً الإثنين ولمدة ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية “سعودي أوفسك 2019” وذلك بفندق الريتز بمدينة الرياض .