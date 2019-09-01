برقيتا شكر لولي العهد بمناسبة الهيئة الملكية لمدينة الرياض

المواطن - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد: “يطيب لي أن أقدم خالص الشكر والامتنان لسموكم الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة سموكم الكريم، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى”.

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض ” يسرّنا أن نشير، إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم الذي يعد امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لمدينة الرياض، يُجسد الرؤية السديدة والنظرة الثاقبة لسموكم الكريم، للارتقاء بمدينة الرياض والوصول بها إلى المكانة العالمية الرائدة التي تستحقها بما ينسجم مع أهداف “رؤية المملكة 2030″.

وقال سموه:” أسأل الله جلتّ قدرته، أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، ويحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسموكم الكريم -حفظكم الله – “.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

وأكد سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن الاهتمام المباشر والدعم السخي الذي تحظى به مدينة الرياض من القيادة، هو بهدف الارتقاء الشامل وإكمال مسيرة التطوير والتنمية وتوحيد الأهداف للرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأضاف: “يجسد هذا الاهتمام لخادم الحرمين الشريفين التاريخ الزاهر إبان توليه -أيده الله- إمارة منطقة الرياض لنصف قرن وتطلعه -حفظه الله- لجعل مستويات عاصمة للمملكة العربية السعودية في المصاف الأولى والثابتة والجاذبة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن في ختام حديثه الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.