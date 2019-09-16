برنت يلامس 72 دولاراً

المواطن - الرياض

صعدت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، إذ سجل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم .

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5% إلى 71.95 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991.

وبحلول الساعة 3:43 بتوقيت غرينتش ارتفع عقد الشهر القادم إلى 66.20 دولار للبرميل بزيادة 5.98 دولار أو 9.9% مقارنة بالإغلاق السابق.

وخلال تعاملات اليوم قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لما يصل إلى 15.5% إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو 1998.

وبحلول الساعة 3:43 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد الشهر القادم إلى 59.73 دولار للبرميل بزيادة 4.88 دولار أو 8.9%.

وكانت شركة أرامكو قد قالت إن الهجمات على معملين تابعين لها خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.