بريجوفيتش يمثل أكثر من نصف قوة #الاتحاد الهجومية
بعد تألقه خلال الجولات الماضية

بريجوفيتش يمثل أكثر من نصف قوة #الاتحاد الهجومية

2019/09/27
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

ظهر الصربي ألكساندر بريجوفيتش بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُمثل المهاجم الصربي بريجوفيتش أكثر من نصف قوة الاتحاد الهجومية، حيث ساهم في تسجيل 5 من أهداف فريقه السابعة الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح بريجوفيتش في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، كما أنه قام بصناعة آخر هدفين أحرزهما الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على “تويتر”.

وتعرض بريجوفتيش لإصابة في القدم، ليغيب عن مباراة الاتحاد والشباب اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي.


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