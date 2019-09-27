بريجوفيتش يمثل أكثر من نصف قوة #الاتحاد الهجومية

المواطن - مروة نبيل

ظهر الصربي ألكساندر بريجوفيتش بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُمثل المهاجم الصربي بريجوفيتش أكثر من نصف قوة الاتحاد الهجومية، حيث ساهم في تسجيل 5 من أهداف فريقه السابعة الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح بريجوفيتش في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، كما أنه قام بصناعة آخر هدفين أحرزهما الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على “تويتر”.

وتعرض بريجوفتيش لإصابة في القدم، ليغيب عن مباراة الاتحاد والشباب اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي.