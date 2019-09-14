بريطانيا: على ميليشيا الحوثي وقف تهديد أمن المملكة
بعد استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو

بريطانيا: على ميليشيا الحوثي وقف تهديد أمن المملكة

2019/09/14
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أدانت بريطانيا العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقالت بريطانيا: إن على ميليشيا الحوثي وقف تهديد أمن المملكة واستهداف المناطق المدنية والبنى التحتية.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.


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