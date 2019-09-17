بريطانيا: يجب التوصل لحل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن

بريطانيا: يجب التوصل لحل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن

2019/09/17
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شدد مسؤول عسكري بريطاني على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يرتكز على المرجعيات الثلاث لتحقيق السلام في اليمن بما يؤدي إلى إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك خلال لقاء الملحق العسكري البريطاني في سفارة بلاده لدى اليمن أول فوكس في الرياض، رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن الفريق الركن عبدالله النخعي.
وأكد المسؤول البريطاني وقوف حكومة بلاده إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية.
من جهته، جدد رئيس هيئة الأركان اليمني حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.


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