بر أبها تسلم 230 وحدة سكنية ضمن برنامج مساكن

بر أبها تسلم 230 وحدة سكنية ضمن برنامج مساكن

2019/09/18
الساعة 2:35 مساءً
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المواطن - أبها

ضمن برنامج “مساكن” المعتمد لدى جمعية البر بأبها تم تسليم عدد 4 وحدات سكنية للأسر المحتاجة المسجلة لدى الجمعية يوم الثلاثاء 18 محرم 1441هـ، بموجب الاتفاقية الإطارية المبرمة مع وزارة الإسكان (الإسكان التنموي).

يُذكر أن الجمعية سلمت حتى الآن عدد 230 وحدة سكنية تلبي حاجة الأسر المحتاجة للسكن وتمكينهم من التملك أو الانتفاع وفق حاجتهم واختيارهم المسكن المناسب.

وعبّر فضيلته عن شكره وامتنانه لحكومتنا الرشيدة على مبادراتها الكريمة فيما يخدم أبناء هذه البلاد الطاهرة، داعيًا الله تعالى بالتوفيق والسداد لكل من ساهم ودعم هذا البرنامج المبارك.


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