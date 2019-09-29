بسبب شكوى #النصر .. إيقاف البلطان مباراة وتغريمه

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قبول شكوى نادي النصر ضد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان.

وأكدت لجنة الانضباط ثبوت مخالفة رئيس نادي الشباب للفقرة (1/2) من المادة 48 من اللائحة، لتقرر إيقاف البلطان مباراة واحدة عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها في جميع البطولات من تاريخ صدور القرار.

وألزمت لجنة الانضباط خالد البلطان بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وإعادة رسوم الشكوى لنادي النصر وإلزام رئيس مجلس إدارة نادي الشباب بدفعها، موضحة أن هذا القرار غبر قابل للاستئناف.

كما ألزمت لجنة الانضباط نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ بسبب قيام جمهوره بإلقاء علب مياه باتجاه مضمار الملعب خلال مباراة النصر والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.