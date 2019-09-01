بشكل مفاجئ .. نيمار يرفض الانتقال لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أخبر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عائلته بأنه لن يرحل عن صفوف النادي الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم نيمار ارتبط مؤخرًا بالانتقال إما لناديه السابق برشلونة الإسباني أو الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية أن نيمار أخبر أسرته بأنه سيبقى مع باريس سان جيرمان حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن تقارير صحافية، كانت قالت إن برشلونة أصبح قريبًا من ضم نيمار مقابل السماح لإيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي بالانضمام للنادي الباريسي في الميركاتو الصيفي.

سيسافر نيمار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب البرازيلي في التوقف الدولي.

انضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.