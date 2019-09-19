بطاقة دخول سكن الجامعة .. هل تثبت الاستقلالية في حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على ضرورة إرفاق المستندات الدالة على الاستقلال بالمسكن لمن هم فوق سن الـ24 عامًا.

وأشار أحد المواطنين أن لديه بطاقة دخول السكن في الجامعة التي يدرس بها إلا أن حساب المواطن أكد أنه لا يُعتد بها كدليل للاستقلالية.

وشدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق تعريف سكن الجامعة لإثبات الاستقلالية.

وقال حساب المواطن إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر المقبل.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.