بطل فرنسا يُصارع مانشستر يونايتد لضم نجم يوفنتوس

بطل فرنسا يُصارع مانشستر يونايتد لضم نجم يوفنتوس

2019/09/12
الساعة 2:01 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

سيتنافس باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية: إن باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، لا يزال مهتمًّا بالتعاقد مع ديبالا في يناير.

ويُعاني ديبالا بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع يوفنتوس في الفترة الأخيرة، وذلك تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وكان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أبدى استعداده لدفع 80 مليون يورو لضم ديبالا في صيف 2019، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يتوصل لاتفاق مع السبيرز للانضمام إليهم.

انضم ديبالا لصفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي.


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