بعد أزمة سانوجو .. تصرف يُهدد #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لا تزال إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تبذل قصارى جهدها، وذلك من أجل تأمين موقفها، في حال تقدم اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو بشكوى ضد العميد بعد فسخ عقده.

وكانت تقارير صحافية قالت إن إدارة الاتحاد فسخت تعاقد سيكو سانوجو بعد تحويله لقائمة الاستثمار، بينما أكد النادي في بيان رسمي له أن سانوجو هو من فسخ تعاقده وغادر المملكة بدون إذن من النادي.

وقيل إن إدارة الاتحاد قامت بتسجيل سانوجو في قائمة الفريق الاتحادي المُشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، لكن المدرب خوسيه لويس سييرا فضّل عدم الاعتماد على اللاعب الإيفواري في القائمة التي شاركت في مباراتي العهد اللبناني في دور الـ32.

بالطبع عدم مشاركة سانوجو في مباراتي العهد رغم تسجيل الاتحاد له، قد يكون دليلًا قويًا للاعب الإيفواري في حال نوى التقدم بشكوى إلى الفيفا.

وكان سييرا اختار قائمة الاتحاد في البطولة العربية والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، أمين بخاري، عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني.

في خط الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، عبد المحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، مروان داكوستا.

في خط الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله المالكي، عبدالرحمن العبود، عصام المولد، لويس خيمينيز، إيمليانو فيتشيو، جابر عيسى، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبد العزيز العرياني، ألكسندر بريوفيتش، هارون كمارا.