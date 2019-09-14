بعد التعادل .. جماهير #الهلال : نبي دياز

المواطن - محمد سمعه

انقلب الجمهور الهلالي على المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لـ الهلال، وذلك بعد التعادل المخيب اليوم أمام نادي الفيحاء بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب نواف العابد ثم تعادل أرسينيو مارتينيز لفريق الفيحاء في الدقيقة الرابعة والتسعين.

وطالب بعض الهلاليين إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بإقالة رازفان لوشيسكو والتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز في أقرب فرصة ممكنة.

وأبدى البعض الآخر من جمهور الهلال قلقه من مباراة الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بسبب أداء أزرق العاصمة اليوم.

وكانت مباراة الهلال والفيحاء أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويذكر أن رازفان لوشيسكو تولى تدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي تمت إقالته في شهر إبريل الماضي بسبب سوء نتائج الفريق الهلالي تحت قيادته.

لم يستغل نادي الهلال، تعادل النصر بالأمس مع الشباب، وفرّط في الصعود إلى مقدمة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطتين عن نادي النصر.

يملك الهلال حاليًّا سبع نقاط، بعد تعادله مع الفيحاء، بينما يملك الفيحاء خمس نقاط.