بعد حصده جائزة THE BEST .. سكالوني يصف ميسي بالساحر

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، بنجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بعد حصده جائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم 2019.

ميسي ساحر:

ووصف سكالوني نجم المنتخب الأرجنتيني الأول، ميسي بـ”الساحر”، مضيفًا: “سيظل اللاعب الأفضل في العالم طالما أراد ذلك، وهو قادر على ذلك، وحالته البدنية ستساعده”.

وأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته بإحدى الفعاليات في مدينة بالما الإسبانية: “سيكون أمرًا طيبًا أن يقدر العالم بأسره لاعبًا بحجم ميسي، الذي طالما نريد الاستمتاع به؛ لأنه لن يتكرر مجددًا”.

جائزة THE BEST:

وخطف النجم ليونيل ميسي جائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الحفل الذي أُقيم بالأمس في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق ليونيل ميسي في جائزة THE BEST 2019 على نجم نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي الأول، كريستيانو رونالدو، ومدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك.

وتسلم نجم نادي برشلونة ميسي جائزة THE BEST من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، ليخلف نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي الأول، لوكا مودريتش الحائز على الجائزة لعام 2018.