بعد خدعة سارة شكيل.. طيران الإمارات تعرض بوينغ بمقصورة ماسية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

في العام الماضي، انتشرت صورة رائعة، أذهلت العالم، لطائرة إماراتية، من طراز بوينغ 777 مغطاة بالألماس والكريستال، وبعدما تم تداولها على نطاق واسع، أعلن طيران الإمارات أنها من تصميم سارة شكيل.

سارة، هي فنانة فوتوشوب، التقطت صورة الطائرة من مطار إسلام أباد قبل أن تطير إلى مدينة ميلانو الإيطالية، وزينتها بعملها المتقن الذي خدع الجميع.

واليوم، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني، تغريدة للحساب الرسمي لـ”طيران الإمارات” على تويتر، جاء فيها: “نعلم أنكم أحببتم طائرة بوينغ 777، لذا إليكم صالة طيران الإمارات الماسية على متن الطائرة A380”.

وتظهر المقصورة طاولة مستديرة محاطة بمقاعد أريكة، ومزينة بالأحجار الكريمة الملونة، ومضاءة باللون الأرجواني.

وقال بعض المعلقين إنها ليست حقيقية، وإنها عمل آخر من أعمال “سارة شيكل”، لكن لم ترد شركة الطيران وتحسم حقيقة الصورة.

ومن جهة أخرى، أشاد العديد بمدى رقي وروعة التصميم، في حين أن هناك من فضلوا التصميم الخشبي والذهبي الكلاسيكي.