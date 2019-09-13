بعد ظهوره الصادم وكشف المستور .. نجوم الأهلي يدعمون مؤمن زكريا

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب المصري مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المصري، عن الأسباب التي أدت إلى غيابه عن تدريبات المارد الأحمر لمدة وصلت إلى ستة أشهر في الفترة الحالية.

وكان الأهلي فشل في قيد مؤمن زكريا بعد عودته من نادي أحد، حيث لم يظهر اللاعب المصري مع النادي في الدوري السعودي بالموسم الماضي، وتم فسخ التعاقد معه قبل أن يخوض مباراة واحدة.

وكشف مؤمن زكريا المستور في برنامج ” اللعيب” على قناة MBC مصر، حيث أكد أن إصابته نفسية من الدرجة الأولى، وأنه لم يجد الدعم من أي شخص، سواء من لاعبي الكرة أو من أي شخص آخر.

وأضاف مؤمن زكريا بأن إصابته النفسية جاءت بسبب انتشار أكاذيب وشائعات عنه؛ مما أدى إلى مرض والدته وخضوعها لعملية جراحية، كذلك تعرض والده لوعكة صحية شديدة، وهو ما دفعه للتفكير في اعتزال كرة القدم خلال الفترة الماضية.

وعلى الفور حرص العديد من نجوم الأهلي المصري على دعم مؤمن زكريا نفسيًّا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث دعم أحمد فتحي والحارس شريف إكرامي وأحمد الشيخ واللاعب وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة اللاعب مؤمن زكريا بعد حلقته المثيرة للجدل أمس.

وكان مؤمن زكريا أكد خلال حواره التلفزيوني بالأمس، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري أخبره بأنه سيبقى في الأهلي حتى وإن غاب عامًا كاملًا عن مباريات المارد الأحمر بسبب الإصابة.

ويذكر أن مؤمن زكريا كان سبق له اللعب في نادي إنبي المصري ونادي الزمالك المصري ونادي المصري البورسعيدي، كذلك تواجد على فترات متباعدة في تشكيل المنتخب المصري.

وبعد دعم لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا، يستعد المارد الأحمر لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد نادي كانو سبورت الغيني.