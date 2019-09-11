بعد غيبوبة لـ5 سنوات.. شوماخر يستعيد وعيه
تلقى علاجًا يعتمد على الخلايا الجذعية

بعد غيبوبة لـ5 سنوات.. شوماخر يستعيد وعيه

2019/09/12
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ذكر تقرير إخباري، مساء أمس الأربعاء، أن بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مايكل شوماخر، استفاق من الغيبوبة التي دخل فيها قبل سنوات.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية: إن شوماخر (50 عامًا) أصبح واعيًا بما يدور حوله، بعد تلقيه علاجًا يعتمد على الخلايا الجذعية في مستشفى باريسي.

ونقلت الصحيفة عن ممرض قوله: “يمكنني أن أقول لكم: إن (شوماخر) بات واعيًا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج اعتمد على نقل خلايا جذعية إلى جسم شوماخر تساعد في تقليص الالتهابات.

وكانت الصحيفة أفادت في وقت سابق بأن السائق الألماني الشهير نقل لمستشفى لتلقي “علاج سري”.

ولم يظهر شوماخر أمام الإعلام منذ الإصابة التي تعرض لها خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل 5 سنوات، ونتجت عن جروح خطيرة في الرأس، ودخل بعدها في حالة من الغيبوبة.

ومن المتوقع أن يخرج شوماخر من المستشفى في وقت لاحق اليوم.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن مصادر لم تسمها قولها: إن شوماخر عولج مرتين على الأقل في هذا المستشفى، وتم إدخاله في كل مرة تحت اسم مستعار، وجرى تقديم العلاج له من جانب فريق طبي صغير.

ولم يظهر شوماخر أمام الإعلام منذ الإصابة التي تعرض لها خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل أكثر من 5 سنوات، ونتجت عن جروح خطيرة في الرأس، ودخل بعدها في حالة من الغيبوبة.


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