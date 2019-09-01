بعد مباراة بيرنلي ضد ليفربول .. ماني يشتعل غضبًا من صلاح

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، غضبه الشديد من زميله المصري محمد صلاح وذلك خلال مباراة بيرنلي ضد ليفربول والتي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

القصة بدأت عندما رفض محمد صلاح في الشوط الثاني من مباراة بيرنلي ضد ليفربول، التمرير لماني والذي كان في وضع الانفراد بمرمى الخصم حيث فضل صلاح الاعتماد على ذاته؛ ما أهدر فرصة هدف محقق لـ ليفربول كون أن وضعية ماني كانت أفضل.

أبدى ماني غضبه الشديد من أنانية محمد صلاح في مباراة بيرنلي ضد ليفربول، وظهر ذلك عند استبداله من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب في المباراة.

حاول يورجن كلوب بعد هذا الموقف، تهدئة ساديو ماني حتى لا يفقد الفريق أعصابه في مباراة بيرنلي ضد ليفربول.

وكان ساديو ماني أحرز الهدف الثاني في مباراة بيرنلي ضد ليفربول، للريدز بعدما سجل اللاعب ألكسندر أرنولد الهدف الأول للريدز بطريقة جميلة.

ستكون مشكلة كبيرة أمام المدرب يورجن كلوب من أجل حل الأزمة الموجودة حاليًا بين ماني وصلاح، خاصة أن المباريات القادمة ستكون أقوى وأصعب لـ ليفربول بعد لقاء بيرنلي ضد ليفربول.

وكان روبيرتو فيرمينيو نشر صورة له وهو متواجد بين محمد صلاح وساديو ماني بعد مباراة بيرنلي ضد ليفربول، وكان يبتسم ابتسامة سخرية بين اللاعبين عقب نهاية اللقاء.

ولا يعد موقف مباراة بيرنلي ضد ليفربول هو الأول بين محمد صلاح وساديو ماني، حيث سبق للثنائي أن عانيا من أنانية الطرف الآخر، وكان محمد صلاح عانى بقوة من أنانية ماني في الموسم الماضي.

ويذكر أن مباراة بيرنلي ضد ليفربول كانت أُقيمت على ملعب تيرف مور معقل نادي بيرنلي، وانطلقت في تمام السابعة والنصف مساءً بالأمس بتوقيت المملكة.