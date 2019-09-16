بعد هدنة 6 أشهر.. شد وجذب مجددًا بين خالد البلطان و #النصر

المواطن - محمد سمعه

تجددت عملية الشد والجذب بين خالد البلطان رئيس نادي الشباب ونادي النصر في الفترة الأخيرة، وذلك بعد نهاية مباراة النصر والشباب يوم الجمعة الماضية في الجولة الثالثة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان خالد البلطان أكد عدم استغرابه من تصرفات جماهير النصر ضده، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يقم باستفزازهم خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

وقال: “تفاجأت برد فعل النصراويين على حادثة الجماهير، بعد أن اتهموني باستفزازهم، وهذا الأمر غير صحيح؛ لأني كنت أسير بجوار الخط المسموح به، وردة فعل الجماهير بدأت حين قمت بتعديل الشماغ، وهو ربما ما اعتبروه استفزازًا”.

وتابع البلطان خلال حديثه عبر حساب نادي الشباب على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”: “حركة المجانين لم تكن موجهة لجماهير النصر، لكن الغريب هو تعاطف النصراويين على الحركة التي صدرت من قلة من جماهيرهم”.

واقعة خالد البلطان الأخيرة مع نادي النصر وجماهيره ليست الأولى، حيث كان الاحتكاك الأول بينهما في مارس الماضي، عندما وصف خالد البلطان نادي النصر بأنه نادي الجاليات ردًا على وصف سعود آل سويلم رئيس النصر السابق لجماهير الشباب بأنها عبارة عن استراحتين و16 بيتًا.

وغضب جمهور نادي النصر وقتها من وصف خالد البلطان للعالمي بأنه نادي الجاليات.

ووقتها قررت لجنة الانضباط تغريم خالد البلطان رئيس الشباب بدفع غرامة مالية قدرها 110 آلاف ريال بعد وصفه لنادي النصر.

وربما تتجه إدارة النصر خلال الفترة المقبلة لتوجيه شكوى ضد البلطان بعد تعمده استفزاز جماهير النصر خلال مباراة الفريقين يوم الجمعة الماضية على حد وصف أصفر العاصمة.