بعد يوم من وفاة ليان مبارك.. حافلة تدهس طفل الـ5 سنوات في الباحة

المواطن – محمد المقصّي - الباحة

بعد أقل من 24 ساعة على وفاة الطالبة ليان مبارك دهسًا تحت عجلات الحافلة المدرسية أمس أمام منزلها في الرياض، توفي طفل في الخامسة من العمر اليوم دهسًا أمام إحدى المدارس الأهلية في منطقة الباحة.

وعلمت” المواطن” من مصادرها أن الطفل من جنسية عربية ويبلغ من العمر” ٥ ” سنوات، فيما حاول المواطنون إسعاف الطفل وذلك بنقله لمستشفى الملك فهد بالباحة قبل وصول سيارة الهلال الأحمر وبالفعل تم نقله للمستشفى ولكن القدر كان أسرع.

“المواطن” سوف توافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها من قبل الجهات المختصة.