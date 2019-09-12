بـ 5000 تذكرة .. #النصر يُحفز عشاقه لحضور مباراة #الشباب

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي النصر أمس الخميس عن تكفله بقيمة 5000 تذكرة لمباراة النصر والشباب، وذلك لتحفيز جماهير أصفر العاصمة على الحضور إلى مباراة الشباب في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر أن مجلس جماهير النصر سيتولى توزيع الـ5000 تذكرة على الجماهير اليوم الجمعة في ملعب الملك فهد الدولي ملعب المباراة.

ومن المعروف دائمًا عن مباريات النصر والشباب، أنها مباريات ذات طابع خاص وتنافس ناري بين فريقي العاصمة خاصة أن تصريح خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب في الموسم الماضي عن عدم قدرة أي فريق على الفوز على الليث مرتين في موسم واحد أشعلت وقتها أجواء المباراة.

ونجح النصر وقتها في الفوز ذهابًا وإيابًا على الشباب في موسم 2018-2019 ببطولة الدوري، حيث فاز النصر يوم 23 نوفمبر الماضي بهدف دون رد سجله أحمد موسى، وفي لقاء العودة يوم 28 فبراير 2019، فاز العالمي مجددًا على الشباب في ملعب الملك فهد الدولي بنتيجة هدف دون رد سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله.

صرّح خالد البلطان رئيس الشباب أول أمس أن الليث لا يخشى مواجهة النصر كونه بطل الدوري في الموسم الماضي، مضيفًا أن الليث لديه هدف يسعى إلى تحقيقه بنهاية موسم 2019-2020.

يُذكر أن الشباب فاز في أربع مباريات من آخر ست مباريات خاضها خارج أرضه في مسابقة الدوري بشكل عام، مما يُطمئن الليث حول قدرته على تحقيق الفوز على النصر، حيث يُعد الأخير المضيف لـ الشباب في لقاء الغد بينهما.