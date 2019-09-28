بقاء سييرا يُبعد الخطر عن #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ضمن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا البقاء ولو لفترة مؤقتة في منصبه كمدرب لنادي الاتحاد، بعد الفوز أمس الجمعة على نادي الشباب بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي ماجد الفهمي تعليقًا على اقتراب الاتحاد من إقالة سييرا: ذكاء أنمار الحائلي أخرج الفريق من الضغط الجماهيري، وبقاء سييرا لنهاية الموسم سيكون مهمًّا.

وإذا قرر مجلس إدارة الاتحاد إقالة سييرا خلال الجولات المقبلة، قد ينتكس الاتحاد وتتراجع نتائجه ويجد نفسه يُصارع على الهبوط مثل الموسم الماضي، خاصة أن المدرب الجديد للعميد سيأخذ وقتًا طويلًا ليجعل لاعبي الاتحاد يتأقلمون مع خطته.

وسيكون الإبقاء على سييرا مع تعديل بعض أفكاره الفنية خطوة مهمة تضمن لنادي الاتحاد تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة من بطولة الدوري.

وقبل إقامة مباراة الشباب ضد الاتحاد، كان اسم سييرا طُرح بقوة للرحيل عن صفوف العميد في حال الخسارة أمام الليث، لكن الفوز هدأ الأوضاع قليلًا داخل جدران العميد.

وكسب العميد ميزة كبيرة من الفوز في لقاء الشباب ضد الاتحاد، ألا وهي تعزيز رابط الثقة بين لاعبي العميد وجمهور الاتحاد، الذي أبدى غضبه في الكثير من المناسبات على المدرب سييرا، مطالبًا بطرده من صفوف الفريق.

وبعد الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد، يستعد العميد لمواجهة نادي التعاون يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية المؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.