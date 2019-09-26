بقايا الحالة المدارية هيكا تبدأ بالتأثير على جنوب المملكة نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب، تشكل حالة جوية ماطرة تشمل مناطق عديدة من جنوب وغرب المملكة، تشتد مع نهاية الأسبوع.

وتوقع المركز كذلك أن يحدث تسرب لتيارات هوائية مشبعة بالرطوبة المدارية قادمة من الشرق من جراء الحالة المدارية هيكا، تعمل على توفر بيئة شبه مثالية لتكاثر السحب الرعدية.

أما يوما الجمعة والسبت القادمين، من المتوقع أن تنتشر الأمطار لعموم منطقة نجران، إضافة إلى جازان وعسير والباحة والطائف وربما مكة المكرمة ومرتفعات غرب المدينة المنورة، مع توقع انحسار فرص الأمطار عن الربع الخالي وشرق نجران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق نجران، جازان، عسير.

كما توقعت الأرصاد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتوقعت الأرصاد كذلك أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.