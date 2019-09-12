بقرار السيسي .. الصاوي نائباً عاماً جديداً

بقرار السيسي .. الصاوي نائباً عاماً جديداً

2019/09/12
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - القاهرة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا جديدًا، خلفًا للمستشار نبيل صادق الذي سيحال إلى التقاعد.

وبحسب القانون المصري، تكون ولاية القاضي في منصب النائب العام، لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبًا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم.

وكان المستشار حمادة الصاوي قد انُتدب سابقًا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة كما شغل المستشار حمادة الصاوي منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام.


هل قرأت هذا ؟
  • بقرار السيسي .. الصاوي نائباً عاماً جديداً
    •
  • السيسي يصل الكويت وصباح الأحمد يستقبله
    •
  • تباين ردود أفعال الشارع المصري بعد حديث السيسي عن رواتب المسؤولين
    •
  • السيسي يفاجئ مسؤولاً مصرياً: أنت بتقبض كام؟.. هذا كان رده
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم