بقيادة رينارد.. الأخضر يبدأ الاستعداد للمونديال

المواطن - مروة نبيل

قاد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أول مران برفقة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام بداية من اليوم وحتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره اليمني على ملعب البحرين الوطني في المنامة، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم يشارك محمد آل فتيل في مران الأخضر اليوم؛ حيث يعاني من آلام في العضلة الضامة؛ وأدى تمارين خاصة مع الجهاز الطبي، فيما غاب فراس البريكان عن التدريبات؛ لمعاناته من نزلة برد، واكتفى بالجري حول الملعب.