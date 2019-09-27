بلاغ يقود لمداهمة شقة وإنقاذ عامل محتجز بالرياض

المواطن - الرياض

تفاعل مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مع بلاغٍ يفيد بوجود عاملٍ في حالة صحية سيئة محتجز في إحدى الشقق.

وتجاوب المكتب على الفور، وقام بالبحث في قواعد بيانات الوزارة عن موقع المنشأة، ثم تم التنسيق مع شرطة المنطقة، وبالانتقال إلى الموقع عُثر على العامل داخل الشقة واتضح أنه في حالة صحية سيئة وحرجة، حيث تم نقله على الفور لأحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وأكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل، أحمد المطوع، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على مباشرة البلاغات الواردة من مركز الاتصال 19911 أو من خلال تطبيق “معًا للرصد”.