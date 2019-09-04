بلال قارئ كفيف ينافس بمسابقة المؤسس لحفظ القرآن الكريم

المواطن - واس

ينافس المتسابق بلال محمد سيّد جمعة من جمهورية مصر العربية المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره بدورتها الـ 41 المقامة حاليًا في رحاب المسجد الحرام حيث يشارك في الفرع الأول بالمسابقة وهو حفظ كامل القرآن الكريم مع تفسير آياته.

وقال والد محمد سيد، إن ابنه “بلال” شاب كفيف يبلغ من العمر 14 عامًا يحفظ القرآن الكريم كاملاً وقد استغرقت مدة حفظه سنتين بدأ في سن الخامسة وانتهى بالسابعة, ويقرأ القرآن بعشر قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح والده أنّ العزيمة والإصرار فوق كل شيء والذي يحاول قد يصل إلى عنان السماء, مشيرًا إلى أنّ “بلال” يملك مهارة الحفظ والإدراك بمستوى عال ٍ؛ مبينًا أنّ الله قد يأخذ شيئًا من الإنسان ويعوضه بأشياء أخرى وهذا ما حصل لابنه بلال.

ورفع “بلال” الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على رعايتهما الكريمة لمثل هذه المسابقات القرآنية التي تهتم بكلام الله –جلّ جلاله-, وتخلق تنافسًا جميلاً بين أبناء المسلمين من أجل التغنيّ بالقرآن الكريم.