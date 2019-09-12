بلايلي يستعد لبدء مشواره مع #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب جماهير النادي الأهلي وصول النجم الجزائري يوسف بلايلي لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم، والمشاركة في المباريات الرسمية.

وأعلن النادي الأهلي من قبل، عن وصول يوسف بلايلي إلى جدة، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، إلا أن التأشيرة تسببت في تأخره.

وأكدت تقارير صحافية، أن يوسف بلايلي سوف يصل إلى السعودية، مساء اليوم الخميس، بعد استخراج تأشيرة الدخول، لينتظم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادًا لمباراة الوحدة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 بدون نقاط.