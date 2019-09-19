بلجيكا في صدارة تصنيف فيفا

المواطن - مروة نبيل

حافظ منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، على صدارة التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصدره، اليوم الخميس.

واستمر منتخب بلجيكا في الصدارة برصيد 1752 نقطة، فيما تقدم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني برصيد 1725، وتراجع منتخب البرازيل إلى المركز الثالث، بعدما خسر 7 نقاط؛ ليصبح رصيده 1719 نقطة.

وتواجد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في المركز الرابع برصيد 1662 نقطة، وتقدمت البرتغال إلى المركز الخامس بعدما وصل رصيدها إلى 1643 نقطة، وتراجع منتخب أوروغواي إلى المركز السادس بـ1639 نقطة.

وتقدم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مركزين في تصنيف فيفا الجديد لشهر سبتمبر، ليحتل المركز السابع برصيد 1631 نقطة، يليه كرواتيا، ثم كولومبيا، وتواجد المنتخب الأرجنتيني في المركز العاشر.