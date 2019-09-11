بلدية بارق تصادر 60 علبة عصائر وحليب منتهية الصلاحية

المواطن - أحمد الشهري - بارق

نفّذت بلدية محافظة بارق، أمس الثلاثاء، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 60 علبة من العصائر والحليب السائل و30 قطعة بسكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 من المطاعم و2 من المنشآت الغذائية، وسُجلت عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية، أحمد بن عوض البارقي، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.