بلماضي يحسم قراره بشأن عرض #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حسم المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، جمال بلماضي موقفه من عرض النادي الأهلي لتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن جمال بلماضي اعتذر عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لرغبته في مواصلة حلمه بقيادة منتخب الجزائر في نهائيات كأس العالم 2022.

ونفى جمال بلماضي خلال الأيام الماضية الأنباء التي ترددت عن رغبته في الاستقالة من تدريب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، بعدما منحه اتحاد الكرة كافة الصلاحيات التي يُريدها، الأمر الذي يدفعه لرفض العروض التي تُقدم له.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة أحمد الصائغ لحسم ملف المدير الفني الجديد سريعًا، لفرض مزيد من الاستقرار على الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في الظهور بشكل مميز، والمنافسة على البطولات.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أقالت المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد خسارة الفريق الأول ضد الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكلفت المدرب المؤقت صالح المحمدي بقيادة الراقي مؤقتًا.

يُذكر أن جمال بلماضي قاد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر، وقدم محاربو الصحراء أداء مميزًا تحت قيادته.