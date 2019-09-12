بلومبرج: لأول مرة مزارع السلمون في طريقها إلى المملكة

المواطن - الرياض

أفاد تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية بأن المملكة قد تنتج وتصدر قريبًا سلعة تمثل نقلة اقتصادية أخرى، وهي سمك السلمون الذي يتم تربيته في المزارع.

وأوضح التقرير أن إحدى الشركات النرويجية تخطط لإقامة أول مشروع لزراعة سمك السلمون في البلاد؛ بهدف تزويد المستهلكين السعوديين بما يصل إلى 5000 طن من أسماك المياه الباردة كل عام بحلول عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لوكاس هافن في مقابلة: إن المنشأة ستكلف حوالي 90 مليون دولار، مضيفًا أنه حتى الآن، تعهد مستثمر سعودي بتقديم أموال للمشروع. كما تجري Vikings Label محادثات مع البنوك السعودية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

وترى شركات المأكولات البحرية مثل Vikings Label فرصًا للنمو في المملكة العربية السعودية، التي تعزز بشكل متزايد أنماط الحياة الصحية وعادات الأكل كجزء من إستراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد وتحويل المجتمع. وتربية الأحياء المائية هي واحدة من الشركات التي يأمل المسؤولون السعوديون في جذب الاستثمار، وسيكون Vikings Label أول مزرعة للسلمون في البلاد، وفقًا للبرنامج الوطني لتنمية مصايد الأسماك.

وتأمل الشركة في أن تبدأ بناء خزانات الأسماك وغيرها من منشآت الاستزراع المائي شمال مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في الربع الأول من العام المقبل. وقال: “سيتم بناء المزرعة بطريقة قابلة للتوسيع، بحيث يصل الإنتاج إلى 10000 طن، يمكننا التصدير إلى دول في جميع أنحاء المملكة”.