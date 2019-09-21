بلومبيرغ تعلق على احتفالات اليوم الوطني : السعوديون يتباهون بقوتهم

المواطن - ترجمة : منة الله أشرف

استعرضت وكالة الأنباء الدولية “بلومبيرغ”، تلاحم الشعب السعودي، وتباهيه بقوته الوطنية، بعد تعرض المملكة لهجوم إرهابي، منذ نحو أسبوع، على أكبر مصفاة للنفط في المملكة العربية السعودية.

وقالت “بلومبيرغ”، في تقريرها: “تحفل شوارع المملكة بالاحتفالات لإظهار قوتها” في إشارة إلى البهجة التي تعم أرجاء البلاد بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وواصلت الوكالة: “اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة، الذي يستمر الاحتفال به على مدار 5 أيام، اكتسب أهمية جديدة هذا العام، بعد تعرض البلاد إلى هجمات الطائرات دون طيار، على منشآت أرامكو النفطية، وبالتالي فإن الاحتفالات، المخطط لها قبل أشهر، هي مناسبة لإظهار التحدي في مواجهة الخطر”.

وأجرى مراسلو الموقع، حوارًا مع بعض المواطنين، ومنهم طالبة (24 عامًا) تُدعى “أمل المطيري”، كانت ترتدي قميصا عليه صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالت: “من المهم الاحتفال بيومنا الوطني؛ لتعزيز حبنا لبلادنا، وأن نظهر لعدونا أننا لسنا خائفين، ولن يؤثر علينا”.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى تجمع المواطنين السعوديين؛ لأداء الرقصات الشعبية، ومتعة الأطفال، وانتشار أعلام المملكة الخضراء في كل مكان، بالإضافة أيضًا لوجود الكعك مصبوغًا باللون الأخضر، وتزين المحلات التجارية بعلم المملكة، مع عرض خصومات خاصة لهذه المناسبة.

واختتمت قائلة: “تُقام حفلات موسيقية، ومهرجانات في الشوارع، وورش عمل فنية، وحرفية، في جميع أنحاء المملكة تحت شعار (همة حتى القمّة)” والتي ترجمتها إلى (القوة حتى النهاية).

ويأتي الشعار من وحي كلمات ولي العهد، العام الماضي، والتي قارن فيها قوة الشعب السعودي بقمة وشموخ جبل طويق.