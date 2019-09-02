بمشاركة عيسى.. الوحدة يبدأ الاستعداد للأهلي

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية على رديف الجوهرة، تحت قيادة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم، والذي شهد مشاركة جابر عيسى المنتقل حديثًا من الاتحاد إلى صفوف فرسان مكة.

وطالب ماريو سفيتانوفيتش لاعبي فريق الوحدة بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة، واستغلال فترة التوقف الدولي لتحسين الأداء والنتائج؛ وذلك استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الأهلي، يوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط.