بنزيمة أمل المرينغي في مباراة فياريال ضد ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة فياريال ضد ريال مدريد المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، على ملعب “لاسيراميكا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفرنسي كريم بنزيمة باللاعب الهداف، بعدما ساهم في تسجيل 12 من أهداف المرينغي الـ16 الأخيرة في الدوري الإسباني الممتاز.

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل 10 أهداف، وقام بصناعة هدفين مع الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي، وذلك قبل مباراة فياريال ضد ريال مدريد اليوم.

فياريال ضد ريال مدريد:

ويسعى لاعبو فياريال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة فياريال ضد ريال مدريد اليوم، لخطف الثلاث نقاط، فيما يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي في تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وقبل مباراة فياريال ضد ريال اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يقع فياريال في المركز الـ18 برصيد نقطة واحدة.