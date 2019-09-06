بنزيمة يخطف جائزة لاعب الشهر في الريال

المواطن - مروة نبيل

توج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة، بجائزة أفضل لاعب في المرينغي خلال منافسات شهر أغسطس باختيار الجماهير.

وبدأ المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة منافسات الموسم الرياضي الحالي بتسجيل هدفين، وصنع هدف آخر خلال أول 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني ضد كل من سيلتا فيجو، بلد الوليد وفياريال.

وقال كريم بنزيمة خلال تصريحاته لموقع ريال مدريد الإسباني الرسمي: “أنا سعيد للغاية، وهي جائزة تمنحني الكثير من الثقة لتقديم مباريات جيدة والاستمتاع بممارسة كرة القدم”.

وأضاف النجم الفرنسي قائلًا: “في سبتمبر الجاري لدينا العديد من التحديات، وهذه هي كرة القدم، لكننا نحبها لأننا ننتظر المباريات المهمة، سيكون شهرًا صعبًا للغاية بالنسبة لنا”.

واختتم نجم ريال مدريد المتألق، تصريحاته قائلًا: “يجب علينا أن نعمل بشكل جيد من أجل تحقيق الانتصارات”.